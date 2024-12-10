Британия и Кипр будут вместе бороться с незаконными финансовыми потоками из РФ

5 октября Frank Media писало о закрытии около 20 000 счетов российских клиентов в Bank of Cyprus с 23 февраля 2022 г. В Bank of Cyprus также напомнили, что учреждение начало санацию клиентского портфеля банка в 2014 г., после введения антироссийских санкций на фоне присоединения Крыма. Тогда россияне владели 4% клиентского портфеля, в настоящее время эта доля составляет 0,4%. Оставшиеся счета в финансово-кредитной организации в основном принадлежат россиянам пенсионного возраста.