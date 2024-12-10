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Британия и Кипр будут вместе бороться с незаконными финансовыми потоками из РФ

Ведомости

Великобритания и Кипр решили объединить усилия в борьбе с незаконными поступлениями российских денежных средств, об этом было объявлено во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера на остров, передает Reuters.

Лондон помогает республике в создании нового нацподразделения по контролю за соблюдением санкций, планируется также запуск образовательной программы для правоохранительных органов в 2025 г. В заявлении Стармера говорится, что обе страны будут перекрывать незаконные финансовые потоки, проходящие через Европу, чтобы лишить Россию ресурсов для проведения спецоперации.

Reuters отмечает, что государство делает все возможное, чтобы перестать быть убежищем для российского капитала. В конце ноября власти Кипра приняли решение отозвать «золотые паспорта» у 77 иностранных инвесторов, большинство из которых – граждане России.

5 октября Frank Media писало о закрытии около 20 000 счетов российских клиентов в Bank of Cyprus с 23 февраля 2022 г. В Bank of Cyprus также напомнили, что учреждение начало санацию клиентского портфеля банка в 2014 г., после введения антироссийских санкций на фоне присоединения Крыма. Тогда россияне владели 4% клиентского портфеля, в настоящее время эта доля составляет 0,4%. Оставшиеся счета в финансово-кредитной организации в основном принадлежат россиянам пенсионного возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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