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Bank of Cyprus закрыл счета 7000 российских граждан

Ведомости

Кипрский банк Bank of Cyprus с начала российской спецоперации на Украине закрыл около 20 000 счетов, которые принадлежат 7000 клиентам из России. Об этом со ссылкой на ответ представителя банка Карена Ле Канну пишет Frank Media. 

Оставшиеся счета в банке в основном принадлежат россиянам пенсионного возраста, уточнил представитель Bank of Cyprus. По его словам, при принятии решения о закрытии счетов банк руководствовался «международными стандартами комплаенса» и собственной политикой по управлению рисками. 

«Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем. В целом, банк следует осторожному подходу, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров», – следует из ответа Ле Канну.

В Bank of Cyprus также напомнили, что учреждение начало санацию клиентского портфеля банка в 2014 г., после введения антироссийских санкций на фоне присоединения Крыма. Тогда на россиян приходилось 4% клиентского портфеля, сейчас эта доля составляет 0,4%, уточнил Ле Канну.

В пресс-службе банка в апреле 2023 г. предупредили о закрытии счетов 4000 клиентов из России к июню того же года. Ле Канну рассказал, что закрытию подлежат счета клиентов, которые имеют российский паспорт и не живут в странах Евросоюза.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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