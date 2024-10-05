Bank of Cyprus закрыл счета 7000 российских граждан

«Наша позиция в отношении рисков определяется не национальностью клиента, а характеристиками рисков, которые он представляет, и эти характеристики меняются со временем. В целом, банк следует осторожному подходу, чтобы заблаговременно защитить свою репутацию и интересы клиентов и акционеров», – следует из ответа Ле Канну.