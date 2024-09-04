Посол заявил о «выдавливании» банками Турции занятых транзитом в РФ компаний
Участились случаи блокировки турецкими банками счетов компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию, сообщил посол РФ в Турции Алексей Ерхов в беседе с ТАСС.
По словам Ерхова, сейчас сохраняются проблемы во взаиморасчетах между двумя странами.
«В турецких банках участились случаи "выдавливания" компаний, занимающихся транзитом товаров в Россию. Такие клиенты активно выявляются, и им блокируются переводы либо вовсе закрываются счета», – отметил посол.
Ерхов добавил, что российские компании могут получить помощь от посольства и торгпредства в рамках их полномочий.
В феврале «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений писали об ужесточении политики по отношению к российским клиентам со стороны турецких банков: некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря 2023 г. указа президента США Джо Байдена, предоставляющего минфину полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.