Посол заявил о «выдавливании» банками Турции занятых транзитом в РФ компаний

В феврале «Ведомости» со ссылкой на владельцев бизнеса, ведущих торговлю с Турцией, финансовых консультантов и представителей деловых объединений писали об ужесточении политики по отношению к российским клиентам со стороны турецких банков: некоторые финансовые организации начали закрывать компаниям счета и повысили требования к физлицам, собирающимся завести карточку. Политика местных банков резко поменялась после публикации 22 декабря 2023 г. указа президента США Джо Байдена, предоставляющего минфину полномочия в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против России.