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Посольство Кипра предупредило о прекращении приема заявлений в визовых центрах

Ведомости

Посольство Кипра в Москве предупредило, что с 13 июня подача заявлений посредством визовых центров BLS International прекращается. С 15 июня подать обращение о получении въездных виз можно будет в консульском отделе посольства, а также в консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре, говорится в сообщении посольства.

В дипмиссии пояснили, что 13 июня 2026 г. заканчивается срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. В связи с этим прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Заявителям, которые подали документы в визовые центры BLS International до 11 июня, нужно получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах. В скором времени ожидается заключение договора с новым поставщиком услуг, отмечено в сообщении.

В декабре 2024 г. Кипр ужесточил визовые требований для граждан России. Ассоциация туроператоров России (АТОР) тогда сообщала, что время на получение визы увеличилось до 15 дней. Стали также предъявляться новые требования к банковским выпискам, справкам о зарплате, выпискам из Социального фонда и спонсорским письмам.

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