Посольство Кипра предупредило о прекращении приема заявлений в визовых центрах

В дипмиссии пояснили, что 13 июня 2026 г. заканчивается срок действия договора на оказание услуг с компанией BLS International. В связи с этим прекращается прием заявлений в местных офисах компании. Заявителям, которые подали документы в визовые центры BLS International до 11 июня, нужно получить свои паспорта в соответствующих визовых центрах. В скором времени ожидается заключение договора с новым поставщиком услуг, отмечено в сообщении.