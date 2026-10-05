Что рассказал Путин о нейросети для образования и рисках ИИ

Что рассказал Путин о нейросети для образования и рисках ИИПрезидент встретился с педагогами и открыл «Точку будущего» в Якутии
- О равном доступе к образованию
- Об учителях и их роли
- О нейросети для образования
- О рисках использования ИИ
- О разделении общества
Президент Владимир Путин встретился с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема», а также по видеосвязи дал старт работе образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. Глава государства говорил о роли педагогов, использовании искусственного интеллекта в учебе и равных образовательных возможностях для детей. «Ведомости» собрали главное.
О равном доступе к образованию
Путин заявил, что у всех детей в России должны быть равные возможности для получения качественного образования. Доступ к современному обучению, по его словам, не должен зависеть от места проживания ребенка или других обстоятельств.
Об учителях и их роли
На встрече с педагогами Путин «передал поклон» всем учителям России, поблагодарив их за мудрость, талант, терпение, верность профессии и любовь к детям.
Президент заявил, что государство продолжит создавать условия для профессионального развития педагогов.
Путин также подчеркнул, что от учителей и наставников во многом зависит способность страны отвечать на вызовы XXI в. Без их работы, по его словам, невозможны сильная наука, развитая экономика и культура, технологический суверенитет и национальная безопасность.
О нейросети для образования
Путин поддержал предложение создать специализированную нейросеть для сферы образования.
«Очень хорошее предложение. А идея абсолютно правильная. Я сразу говорю: я поддерживаю», – заявил президент.
Путин отметил, что единая платформа могла бы объединить образовательные программы и учебники и помогать преподавателям ориентироваться в материалах. Он также подчеркнул значение воспитателей, учителей начальных классов, педагогов-предметников и мастеров производственного обучения.
О рисках использования ИИ
При этом Путин призвал не заменять самостоятельное мышление школьников готовыми ответами искусственного интеллекта.
По словам президента, опасность возникает, если ученик использует технологию только для получения готового ответа, не пытаясь самостоятельно решить задачу.
«Вот это ведет к такому, прямо скажем, неблагоприятному и опасному результату», – сказал Путин.
Он подчеркнул, что при использовании ИИ необходимо стремиться к тому, чтобы ребенок продолжал тренировать и развивать собственные способности.
О разделении общества
Путин призвал не допустить разделения общества на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится.
«Нельзя допустить ситуации, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй и третий план», – сказал президент.