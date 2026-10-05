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Путин призвал не допустить разделения из-за ИИ на думающих и остальных

Анна Суслова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Президент России Владимир Путин считает важным, чтобы в результате развития ИИ общество не разделилось на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Об этом он сказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема» в рамках Дня учителя.

«Честно, меня это очень волнует. Нельзя допустить ситуации, при которой у нас возникнет интеллектуальная элита, которую научили думать, и люди, которые по своему интеллектуальному развитию уходят на какой-то второй и третий план», – сказал он.

В ходе встречи российский лидер также отметил, что искусственный интеллект (ИИ) не должен заменить самостоятельное мышление школьников. Он подчеркнул, что ситуация, при которой ученик не решает задачу самостоятельно, а пользуется готовыми ответами нейросети, может привести к неблагоприятным последствиям. Путин добавил, что учителям необходимо мотивировать учеников тренировать свой интеллект. По словам главы государства, для этого педагогам необходимо заинтересовать ребенка решением какой-либо задачи.

В декабре 2025 г. Путин заявил, что у школьников необходимо развивать самостоятельное творческое мышление. Также, по словам российского лидера, нужны навыки критической оценки работы искусственного интеллекта. Он подчеркнул, что развитие новых технологий требует пересмотра образовательных программ и переподготовки педагогов, и добавил, что необходимо не допустить формирования интеллектуальной элиты и людей-автоматов, «которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать».

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