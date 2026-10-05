Путин призвал не допустить разделения из-за ИИ на думающих и остальных

Президент России Владимир Путин считает важным, чтобы в результате развития ИИ общество не разделилось на интеллектуальную элиту и тех, кто к ней не относится. Об этом он сказал в ходе встречи с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и финалистами телешоу «Классная тема» в рамках Дня учителя.