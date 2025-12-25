Путин призвал не допустить деления на интеллектуальные элиты и людей-автоматов

Президент предостерег от создания в обществе раскола между «интеллектуальными элитами» и «людьми-автоматами». «Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда в стране будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать», – отметил он.