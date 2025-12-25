Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин призвал не допустить деления на интеллектуальные элиты и людей-автоматов

Ведомости

Президент Владимир Путин заявил на итоговом заседании Госсовета, что у школьников надо развивать самостоятельное творческое мышление. Нужны и навыки критической оценки работы искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что новые технологии требуют пересмотра образовательных программ и массовой переподготовки педагогов.

«Нельзя жить по старинке. Очень важно не терять основ нашей системы образования. Это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе критически оценивать предложения, сформированные ИИ», – сказал Путин.

Президент предостерег от создания в обществе раскола между «интеллектуальными элитами» и «людьми-автоматами». «Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда в стране будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать», – отметил он.

Путин также подчеркнул, что стране необходимо быть готовой к изменениям, вызванным искусственным интеллектом. По его словам, в ближайшие 10–15 лет необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.

Как ранее писали «Ведомости», более 60% государственных университетов мало цифровизованы. Суперкомпьютеры, металл-принтеры и VR-лаборатории – точечные технологии, представленные в 10–20% университетов в крупных федеральных центрах.

 

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её