Путин призвал не допустить деления на интеллектуальные элиты и людей-автоматов
Президент Владимир Путин заявил на итоговом заседании Госсовета, что у школьников надо развивать самостоятельное творческое мышление. Нужны и навыки критической оценки работы искусственного интеллекта. Глава государства подчеркнул, что новые технологии требуют пересмотра образовательных программ и массовой переподготовки педагогов.
«Нельзя жить по старинке. Очень важно не терять основ нашей системы образования. Это формирование у школьников и студентов самостоятельного, творческого мышления, навыков аналитической деятельности, в том числе критически оценивать предложения, сформированные ИИ», – сказал Путин.
Президент предостерег от создания в обществе раскола между «интеллектуальными элитами» и «людьми-автоматами». «Ни в коем случае нельзя допустить ситуации, когда в стране будут интеллектуальные элиты и люди-автоматы, которые ничего не умеют, кроме как кнопки нажимать», – отметил он.
Путин также подчеркнул, что стране необходимо быть готовой к изменениям, вызванным искусственным интеллектом. По его словам, в ближайшие 10–15 лет необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.
Как ранее писали «Ведомости», более 60% государственных университетов мало цифровизованы. Суперкомпьютеры, металл-принтеры и VR-лаборатории – точечные технологии, представленные в 10–20% университетов в крупных федеральных центрах.