Путин призвал быть готовыми к вызванным ИИ изменениям
Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ заявил, что стране необходимо быть готовой к изменениям, вызванным искусственным интеллектом (ИИ).
«Все изменится, мы должны быть к этому обязательно готовы», – подчеркнул российский лидер.
По словам Путина, осталось мало времени и теперь нельзя жить «по старинке». Комментируя изменения, которые принесет ИИ на рынок труда в ближайшие 10–15 лет, президент отметил, что необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.
23 декабря замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что влияние ИИ на трудовой рынок и занятость в России еще предстоит осознать. Он напомнил, что эта технология автоматизирует как интеллектуальные рабочие места, так и творческие. Орешкин посчитал, что такой процесс повлечет за собой серьезные изменения в университетах.