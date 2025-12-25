Путин призвал быть готовыми к вызванным ИИ изменениям

23 декабря замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что влияние ИИ на трудовой рынок и занятость в России еще предстоит осознать. Он напомнил, что эта технология автоматизирует как интеллектуальные рабочие места, так и творческие. Орешкин посчитал, что такой процесс повлечет за собой серьезные изменения в университетах.