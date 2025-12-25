Газета
Главная / Политика /

Путин призвал быть готовыми к вызванным ИИ изменениям

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросам подготовки кадров для экономики РФ заявил, что стране необходимо быть готовой к изменениям, вызванным искусственным интеллектом (ИИ).

«Все изменится, мы должны быть к этому обязательно готовы», – подчеркнул российский лидер.

По словам Путина, осталось мало времени и теперь нельзя жить «по старинке». Комментируя изменения, которые принесет ИИ на рынок труда в ближайшие 10–15 лет, президент отметил, что необходимо изменить всю парадигму подготовки кадров.

23 декабря замруководителя администрации президента РФ Максим Орешкин говорил, что влияние ИИ на трудовой рынок и занятость в России еще предстоит осознать. Он напомнил, что эта технология автоматизирует как интеллектуальные рабочие места, так и творческие. Орешкин посчитал, что такой процесс повлечет за собой серьезные изменения в университетах.

