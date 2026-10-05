Путин: каждый ребенок должен иметь доступ к качественному образованию

О строительстве «Точки будущего» глава Якутии Айсен Николаев докладывал Путину 14 июля. По его словам, площадь образовательного комплекса составляет около 60 000 кв. м, проект полностью профинансирован за счет благотворительных средств, а обучение для детей будет бесплатным. Первый комплекс «Точка будущего» уже работает в Иркутской области.