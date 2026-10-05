Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,694+1,58%VEON-RX71,2-2,73%MGTS1 428+0,99%IMOEX2 313,6+1,6%RTSI873,02+1,6%RGBI111,21+0,02%RGBITR764,13+0,12%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Путин: каждый ребенок должен иметь доступ к качественному образованию

Анна Виноградова
Пресс-служба президента России
Пресс-служба президента России

У всех детей в России должны быть равные возможности для получения качественного образования, заявил президент Владимир Путин во время открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.

Глава государства подчеркнул, что доступ к современному образованию не должен зависеть от места проживания ребенка или других обстоятельств. Путин дал старт работе нового комплекса по видеосвязи.

5 октября Путин также встретился с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и провел мероприятия, посвященные Дню учителя. В Кремле была запланирована церемония награждения педагогов, которые обучали и воспитывали участников спецоперации.

О строительстве «Точки будущего» глава Якутии Айсен Николаев докладывал Путину 14 июля. По его словам, площадь образовательного комплекса составляет около 60 000 кв. м, проект полностью профинансирован за счет благотворительных средств, а обучение для детей будет бесплатным. Первый комплекс «Точка будущего» уже работает в Иркутской области.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь