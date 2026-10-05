Путин: каждый ребенок должен иметь доступ к качественному образованию
У всех детей в России должны быть равные возможности для получения качественного образования, заявил президент Владимир Путин во время открытия образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии.
Глава государства подчеркнул, что доступ к современному образованию не должен зависеть от места проживания ребенка или других обстоятельств. Путин дал старт работе нового комплекса по видеосвязи.
5 октября Путин также встретился с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и провел мероприятия, посвященные Дню учителя. В Кремле была запланирована церемония награждения педагогов, которые обучали и воспитывали участников спецоперации.
О строительстве «Точки будущего» глава Якутии Айсен Николаев докладывал Путину 14 июля. По его словам, площадь образовательного комплекса составляет около 60 000 кв. м, проект полностью профинансирован за счет благотворительных средств, а обучение для детей будет бесплатным. Первый комплекс «Точка будущего» уже работает в Иркутской области.