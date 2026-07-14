Глава Якутии доложил Путину о социально-экономической ситуации в регионе
Президент России Владимир Путин встретился с главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым. В беседе с российским лидером Николаев доложил о социально-экономической ситуации в регионе, сообщается на сайте Кремля.
По словам Николаева, республика сохраняет устойчивость. Несмотря на санкции, «Алроса» остается единственной прибыльной алмазодобывающей компанией в мире. Якутия вышла на первое место в России по добыче серебра и на второе – по золоту и углю.
Особое внимание уделяется поддержке участников специальной военной операции и их семей – в регионе действуют 117 мер помощи, работает программа переобучения «Якутия – земля героев». В подмосковном санатории «Бэс Чагда» прошли реабилитацию более 1000 тяжелораненных бойцов.
В республике также реализуются масштабные инфраструктурные проекты: Тихоокеанская железная дорога вышла на пропускную способность 30 млн т угля, строится Ленский мост стоимостью 175 млрд руб., запущен телекоммуникационный проект «Синергия Арктики» с охватом 61 арктического поселка. В энергетике строятся Новоленская и Нерюнгринская ГРЭС, четвертый блок гидроэлектростанции «Алроса».
В социальной сфере растет число многодетных семей, продолжительность жизни превысила 75 лет (выше средней по Дальнему Востоку). Ввод жилья обновил исторический максимум – 809 000 кв. м. Развиваются креативные индустрии: сборы якутского кино достигли 280 млн руб. в 2025 г. Утверждена стратегия по искусственному интеллекту, ведутся работы над крупнейшим за Уралом кинопавильоном.
Запланирован ввод Арктического центра эпоса и искусств вместе с Государственной филармонией Якутии, строится высшая школа музыки. В сентябре откроется уникальный образовательный комплекс «Точка будущего» на 60 000 кв. м, полностью на благотворительные средства, с бесплатным обучением.
Предыдущая встреча Путина с Николаевым состоялась в июне 2024 г. Тогда Путин посетил Якутию с рабочей поездкой. Николаев сообщал, что президент познакомился с конкурсом «Моя профессия – ИТ», медицинскими проектами «Сайберия» и «Лаборатория ИИ», проектами видеоигровой индустрии и работой системы «Хорус» для мониторинга авиационных двигателей. Путин также посетил ИТ-школу Expo Skills и анимационную студию «Тундра».