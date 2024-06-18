Путина попросили открыть в регионах сеть полигонов для подготовки снайперов
Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Якутске попросили главу государства открыть в регионах полигоны для подготовки снайперов с возможностью стрельбы на расстояние до 4 км. Об этом сообщает «Интерфакс».
Президент 18 июня посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске. По информации агентства, военнослужащие представили Путину единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» с возможностью стрельбы на дистанции до 4 км. Они попросили главу государства поспособствовать открытию таких объектов и в других регионах.
Путину также показали различные модели беспилотников, FPV-дронов и беспилотных авиационных систем, которые производятся на предприятиях Дальневосточного федерального округа.
18 июня Путин прибыл в Якутск с рабочей поездкой. Отмечалось, что президент уделит особое внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский-2030».
Глава республики Айсен Николаев сообщил, что президент познакомился во время визита в кластер с креативными индустриями Якутии, конкурсом «Моя профессия – ИТ», медицинскими проектами «Сайберия» и «Лаборатория ИИ», проектами видеоигровой индустрии и работой системы «Хорус» для мониторинга авиационных двигателей. Он также посетил ИТ-школу Expo Skills и анимационную студию «Тундра».