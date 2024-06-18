Путина попросили открыть в регионах сеть полигонов для подготовки снайперов

Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Якутске попросили главу государства открыть в регионах полигоны для подготовки снайперов с возможностью стрельбы на расстояние до 4 км. Об этом сообщает «Интерфакс».