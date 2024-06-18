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Путина попросили открыть в регионах сеть полигонов для подготовки снайперов

Ведомости

Герои России Александр Колесов и Ярослав Якубов на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Якутске попросили главу государства открыть в регионах полигоны для подготовки снайперов с возможностью стрельбы на расстояние до 4 км. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент 18 июня посетил креативный кластер «Квартал труда» в Якутске. По информации агентства, военнослужащие представили Путину единственный в стране стрелковый полигон «Сулун» с возможностью стрельбы на дистанции до 4 км. Они попросили главу государства поспособствовать открытию таких объектов и в других регионах.

Путину также показали различные модели беспилотников, FPV-дронов и беспилотных авиационных систем, которые производятся на предприятиях Дальневосточного федерального округа.

18 июня Путин прибыл в Якутск с рабочей поездкой. Отмечалось, что президент уделит особое внимание вопросам развития Дальнего Востока и, в частности, реализации программ «Земский доктор», «Земский учитель», «Муравьев-Амурский-2030».

Глава республики Айсен Николаев сообщил, что президент познакомился во время визита в кластер с креативными индустриями Якутии, конкурсом «Моя профессия – ИТ», медицинскими проектами «Сайберия» и «Лаборатория ИИ», проектами видеоигровой индустрии и работой системы «Хорус» для мониторинга авиационных двигателей. Он также посетил ИТ-школу Expo Skills и анимационную студию «Тундра».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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