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Путин проведет в Кремле мероприятия в честь Дня учителя

Анна Виноградова

Президент России Владимир Путин 5 октября проведет ряд мероприятий, посвященных Дню учителя, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. В Кремле президент встретится с лауреатами Всероссийского конкурса «Учитель года» и пообщается с ними напрямую.

Помимо этого, Путин проведет церемонию награждения педагогов, которые обучали и воспитывали участников спецоперации. Кроме того, президент даст старт работе образовательного комплекса «Точка будущего» в Якутии. По словам Пескова, объект построен на частные средства российских предпринимателей. Аналогичный комплекс уже работает в Иркутской области.

5 октября Путин поздравил российских педагогов с профессиональным праздником. Президент отметил, что с 2026 г. особый статус педагога закреплен на государственном уровне, а конкурсы профессионального мастерства позволяют распространять передовые образовательные практики.

О строительстве «Точки будущего» в Якутии глава региона Айсен Николаев докладывал Путину 14 июля. Площадь комплекса составляет около 60 000 кв. м, обучение в нем будет бесплатным, а строительство полностью финансировалось за счет благотворительных средств. Первый комплекс «Точка будущего» открылся в Иркутске в 2020 г., инвестиции в его запуск превысили 6 млрд руб.

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