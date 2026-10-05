Путин проведет в Кремле мероприятия в честь Дня учителя

О строительстве «Точки будущего» в Якутии глава региона Айсен Николаев докладывал Путину 14 июля. Площадь комплекса составляет около 60 000 кв. м, обучение в нем будет бесплатным, а строительство полностью финансировалось за счет благотворительных средств. Первый комплекс «Точка будущего» открылся в Иркутске в 2020 г., инвестиции в его запуск превысили 6 млрд руб.