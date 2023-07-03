Латвия возобновит ограниченный прием заявлений от россиян на визы с 4 июля
Латвия с 4 июля возобновит ограниченный прием заявлений от граждан России на получение виз. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел страны.
«После оценки ситуации с безопасностью и консультаций с соседними странами и региональными партнерами министерство иностранных дел возобновляет ограниченный прием заявлений на получение виз от граждан России в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом с 4 июля 2023 г.», – сказано в сообщении ведомства.
Заявления будут приниматься от членов семей граждан Латвии, Евросоюза, Европейской экономической зоны или Швейцарии. Также заявление на получение визы могут подать лица, визит которых в Латвию связан с гуманитарными соображениями, например, участие в похоронах или наличие угрозы безопасности.
В латвийском МИДе отметили, что в каждом случае заявление будет оцениваться отдельно, поэтому необходимо иметь документы, подтверждающие, что лицо относится к вышеперечисленным категориям.
Латвия с 26 июня прекратила прием заявлений граждан России для оформления любых типов виз «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий». Такое решение власти приняли на фоне попытки военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 24 июня взял под контроль Ростов-на-Дону и направил колонны с бойцами в сторону Москвы. Однако к концу дня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Возбужденное в отношении него уголовное дело о военном мятеже было прекращено.