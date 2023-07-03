Латвия возобновит ограниченный прием заявлений от россиян на визы с 4 июля

Латвия с 26 июня прекратила прием заявлений граждан России для оформления любых типов виз «в связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий». Такое решение власти приняли на фоне попытки военного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, который 24 июня взял под контроль Ростов-на-Дону и направил колонны с бойцами в сторону Москвы. Однако к концу дня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК по деэскалации ситуации. Пригожин объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Возбужденное в отношении него уголовное дело о военном мятеже было прекращено.