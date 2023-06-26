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МИД Латвии сообщил о прекращении приема документов на все типы виз у россиян

Ведомости

Латвия с 26 июня прекратила прием заявлений граждан России для оформления любых типов виз. Об этом говорится в заявлении МИД республики. 

«В связи с непредсказуемым развитием внутриполитических событий в России с 26 июня 2023 г. в дипломатических и консульских представительствах Латвии за рубежом приостановлен прием заявлений на все типы виз от граждан России», – сказано в сообщении. 

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При этом все документы, которые были приняты до 25 июня включительно, будут обработаны в полном объеме, уточнили в дипведомстве.

О том, что Латвия прекратит выдачу всех типов виз россиянам, в том числе гуманитарных, 24 июня объявил президент республики Эдгар Ринкевич. По его словам, пограничная охрана была усилена на фоне вооруженного мятежа в России. 

9 сентября 2022 г. Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Затем главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября.

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В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились сообщения об ударе по тыловым лагерям компании. В Минобороны сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером  ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.

На следующий день, 24 июня, с видеообращением выступил президент России Владимир Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен сегодня, 26 июня. 24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить. Однако 26 июня «РИА Новости», «Интерфакс», «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что уголовное дело об организации военного мятежа в отношении Пригожина пока не прекращено.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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