В Москве отменили режим контртеррористической операции

В Москве отменили режим контртеррористической операцииВсе введенные ранее ограничения сняты
Все ограничения в Москве и Подмосковье, связанные с введенным ранее режимом контртеррористической операции, отменяются, школьные выпускные пройдут 1 июля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
«Снимаем все ограничения, связанные с введением режима контртеррористической операции. Выпускной для школьников проведем 1 июля. Еще раз благодарю москвичей за спокойствие и понимание», – написал он.
Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили об отмене режима КТО в Москве, Московской и Воронежской областях «в связи с отсутствием угроз жизни, здоровью, имуществу и иным охраняемым законом интересам людей», передает «РИА Новости».
Режим КТО был введен в Москве, Подмосковье и Воронежской области с 24 июня после того, как 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Против Пригожина возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
В связи с этим регионы начали отменять массовые мероприятия и вводить ограничения на дорогах. Собянин объявил 26 июня нерабочим днем на фоне «сложной» обстановки в столице. Тогда же мэр москвы призвал меньше передвигаться по городу и допускал перекрытие движения на отдельных дорогах. В частности, 24 июня было перекрыто движение по трассе М-4 «Дон», ведущей от Москвы до Новороссийска, трассе М-5 «Урал» и М-2 «Крым». 25 июня было возобновлено движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе и на трассе М-5 «Урал», по Щуровскому мосту в Коломне, по мостам через Оку на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым».
Движение также перекрывали и в регионах. В частности, 24 июня в Липецке было приостановлено автобусное сообщение и перекрыты въезды в город по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское для автомобилистов. Аналогичные меры вводились в Воронежской области и в Ростове-на-Дону. Сейчас все они отменены.
Ограничение на проведение массовых мероприятий в Московской области было введено до 1 июля, сообщал губернатор Андрей Воробьев. В опубликованном постановлении говорилось, что ограничения коснутся торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, «за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», говорится в документе. Также постановлением вводятся ограничения на проведение мероприятий в образовательных организациях.
Департамент образования и науки Москвы ранее сообщил, что в связи с введением в столице режима КТО проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького перенесут на неделю – на 1 июля. Помимо этого, был отменен Всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на 24 июня в Московском Кремле. Сообщалось, что стоимость билетов будет компенсирована.
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить. Объявленный ранее выходной день решили не отменять.