В Москве отменили режим контртеррористической операции

В связи с этим регионы начали отменять массовые мероприятия и вводить ограничения на дорогах. Собянин объявил 26 июня нерабочим днем на фоне «сложной» обстановки в столице. Тогда же мэр москвы призвал меньше передвигаться по городу и допускал перекрытие движения на отдельных дорогах. В частности, 24 июня было перекрыто движение по трассе М-4 «Дон», ведущей от Москвы до Новороссийска, трассе М-5 «Урал» и М-2 «Крым». 25 июня было возобновлено движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе и на трассе М-5 «Урал», по Щуровскому мосту в Коломне, по мостам через Оку на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым».