В Подмосковье ввели ограничения на массовые мероприятия до 1 июля

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня (понедельник) выходным днем. При этом этот день останется рабочим для представителей органов власти, сотрудников предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб. Ситуацию в Москве мэр охарактеризовал как «сложную». До этого в Москве и области был введен режим контртеррористической операции (КТО).