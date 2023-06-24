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В Подмосковье ввели ограничения на массовые мероприятия до 1 июля

Ведомости

В Московской области ввели ограничения на проведение массовых мероприятий до 1 июля, следует из постановления губернатора Андрея Воробьева.

Ограничения коснутся торжественных, спортивных, физкультурных, зрелищных и иных массовых мероприятий на открытом воздухе, «за исключением случаев, установленных настоящим постановлением», говорится в документе. Также постановлением вводятся ограничения на проведение мероприятий в образовательных организациях.

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Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил 26 июня (понедельник) выходным днем. При этом этот день останется рабочим для представителей органов власти, сотрудников предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб. Ситуацию в Москве мэр охарактеризовал как «сложную». До этого в Москве и области был введен режим контртеррористической операции (КТО).

Это происходит на фоне действий ЧВК «Вагнер» и ее основателя Евгения Пригожина. 23 июня он обвинил армию в обстреле лагеря военной организации. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ.

Позже президент России Владимир Путин в своем видеообращении назвал действия ЧВК предательством. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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