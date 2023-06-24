Выпускной бал в Кремлевском дворце отменили
Всероссийский школьный выпускной бал, запланированный на сегодня в Московском Кремле, отменен. Об этом сообщается на сайте Государственного Кремлевского дворца.
«В связи с отменой в Москве всех массовых мероприятий всероссийский школьный выпускной бал, который должен был состояться сегодня на территории Московского Кремля, отменяется», – сообщили там, добавив, что дирекция Кремлевского дворца приносит «глубочайшие извинения» всем выпускникам, их родителям и педагогам, которые готовились к празднику.
Все школы, которые должны были участвовать в выпускном, проинформируют об отмене мероприятия, представители учреждений получат разъяснения по организационным вопросам, а стоимость билетов за отмененное мероприятие вернут, говорится в сообщении.
Департамент образования и науки Москвы ранее сообщил, что в связи с введением в столице режима контртеррористической операции (КТО) проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в парке Горького перенесут на неделю, В департаменте уточнили, что запланированные мероприятия пройдут 1 июля в то же время.
Режим КТО ранее сегодня ввели власти Москвы и Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий. По его словам, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Позднее массовые мероприятия, запланированные на эти выходные, отменили в Тверской, Тульской и Калининградской областях. Ограничения ввели также Ростовская и Воронежская области.
Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее президент выступил с обращением.