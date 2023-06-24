Воронежский губернатор назвал недостоверными сообщения о колоннах военной техники
В соцсетях публикуется много недостоверной информации о продвижении колонн военной техники по территории Воронежской области, «информационные провокации» создают те, кто заинтересован в дестабилизации ситуации, заявил губернатор области Александр Гусев.
«За распространение подобных сообщений законодательством РФ предусмотрена ответственность. На все случаи отреагируют Роскомнадзор и прокуратура региона. Уверен, что воронежцы не поддадутся на информационные провокации тех, кто заинтересован в дестабилизации ситуации в стране и регионе», – написал Гусев в своем Telegram-канале.
Он добавил, что в рамках контртеррористической операции на территории региона Вооруженные силы РФ проводят «необходимые оперативно-боевые мероприятия».
При этом ранее сегодня в правительстве Воронежской области сообщили, что по федеральной дороге М-4 «Дон» движется колонна военной техники. Там попросили жителей временно не пользоваться дорогой и индивидуальными транспортными средствами.
Позднее Гусев также призвал граждан воздержаться от передвижения по трассе и дорогам регионального и местного значения. Губернатор заявил, что поручил оперативно помогать автомобилистам при возникновении пробок. По его данным, движение по трассе М-4 «Дон» в регионе закрыто с 464-го по 777-й км.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем.
Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».