В Воронежской области сообщили о повреждении домов после прохода колонны «Вагнера»
В Павловском районе Воронежской области 24 июня во время прохода колонны ЧВК «Вагнер» произошла перестрелка, повреждены дома, сообщил глава района Максим Янцов.
По его данным, инцидент произошел вблизи села Елизаветовка. «Повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет», – написал Янцов в своем Telegram-канале.
Он заявил, что попавшую в зону обстрела территории обследуют, людям помогут в устранении повреждений, а нанесенный ущерб компенсируют.
На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» в регионе 24 июня ввели режим контртеррористической операции (КТО). Введенные ограничения продолжают действовать, написал Янцов. Ранее сегодня воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что движение подразделений ЧВК через территорию области завершается и проходит в штатном порядке и без эксцессов.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО.
24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.