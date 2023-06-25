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В Воронежской области сообщили о повреждении домов после прохода колонны «Вагнера»

Ведомости

В Павловском районе Воронежской области 24 июня во время прохода колонны ЧВК «Вагнер» произошла перестрелка, повреждены дома, сообщил глава района Максим Янцов.

По его данным, инцидент произошел вблизи села Елизаветовка. «Повреждения в селе получили 19 домовладений. Угрозы для целостности домов или надворных построек нет», – написал Янцов в своем Telegram-канале.

Он заявил, что попавшую в зону обстрела территории обследуют, людям помогут в устранении повреждений, а нанесенный ущерб компенсируют. 

На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» в регионе 24 июня ввели режим контртеррористической операции (КТО). Введенные ограничения продолжают действовать, написал Янцов. Ранее сегодня воронежский губернатор Александр Гусев сообщил, что движение подразделений ЧВК через территорию области завершается и проходит в штатном порядке и без эксцессов. 

Ранее по теме: В Ростове-на-Дону техника ЧВК повредила более 10 000 кв. м дорог

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО.

24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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