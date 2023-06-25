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Губернатор сообщил о скором выходе ЧВК «Вагнер» из Воронежской области

Ведомости

Движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области завершается,  оно проходит в штатном порядке и без эксцессов, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации  ущерба», – написал Гусев в своем Telegram-канале. Он поблагодарил жителей Воронежской области за выдержку и отметил профессионализм силовых структур.

24 июня Гусев призвал жителей не пользоваться трассой М-4 «Дон», а также дорогами регионального и местного значения. Он сообщал, что в рамках контртеррористической операции на территории Воронежской области Вооруженными силами РФ проводятся оперативно-боевые мероприятия. 

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО.

Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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