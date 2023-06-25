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Общество

В Ростове-на-Дону техника ЧВК повредила более 10 000 кв. м дорог

Мэр города пообещал отремонтировать все за два дня
Полина Худякова
Эрик Романенко / ТАСС

В Ростове-на-Дону повреждено более 10 000 кв. м дорог, по которым двигалась военная техника ЧВК «Вагнер». Специалисты после ухода бойцов из города провели обследование дорог, больше всего пострадал Буденновский проспект, сообщил глава города Алексей Логвиненко.

Логвиненко в своем Telegram-канале уточнил, что дорожные службы начнут устранять повреждения сегодня, 25 июня. Работы планируется завершить в течение двух дней.

Позднее глава города написал, что коммунальщики привели в порядок территорию вокруг здания штаба ЮВО и ростовского цирка.

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24 июня в город вошла ЧВК «Вагнер» и установила там блокпосты. Они взяли под контроль военные объекты Ростов-на-Дону и планировали продвигаться в сторону Москвы. Из-за этого все автобусные рейсы в Ростов-на-Дону и из города были отменены, а туроператоры начали отменять автобусные туры на юг страны в связи с «форс-мажорной ситуацией». Власти города призывали людей не выходить из дома, а движение перекрывали. Cообщения о панике на вокзале столицы Ростовской области в РЖД тогда опровергли.

Ограничения ввели после того, как ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим контртеррористической операции.

23 июня основатель организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря организации, а также анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. В Минобороны эту информацию опровергли, а против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

В итоге вечером 24 июня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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