В Ростове-на-Дону техника ЧВК повредила более 10 000 кв. м дорог

24 июня в город вошла ЧВК «Вагнер» и установила там блокпосты. Они взяли под контроль военные объекты Ростов-на-Дону и планировали продвигаться в сторону Москвы. Из-за этого все автобусные рейсы в Ростов-на-Дону и из города были отменены, а туроператоры начали отменять автобусные туры на юг страны в связи с «форс-мажорной ситуацией». Власти города призывали людей не выходить из дома, а движение перекрывали. Cообщения о панике на вокзале столицы Ростовской области в РЖД тогда опровергли.