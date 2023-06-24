В Москве на неделю перенесли школьные выпускные

Режим КТО ранее сегодня ввели власти Москвы и Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий. По его словам, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Позднее массовые мероприятия, запланированные на эти выходные, отменили в Тверской, Тульской и Калининградской областях.