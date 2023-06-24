В Москве на неделю перенесли школьные выпускные
В связи с введением в Москве режима контртеррористической операции (КТО) проведение выпускных вечеров в школах и общегородского выпускного в Парке Горького перенесут на неделю, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента образования и науки Москвы.
В департаменте уточнили, что запланированные мероприятия пройдут 1 июля в то же время.
Режим КТО ранее сегодня ввели власти Москвы и Московской области. Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона». Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отмене массовых мероприятий. По его словам, городские службы работают в полном объеме, передвижения по городу не затруднены. Позднее массовые мероприятия, запланированные на эти выходные, отменили в Тверской, Тульской и Калининградской областях.
Регионы вводят ограничения на фоне происходящих в последние сутки событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее президент выступил с обращением.
Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.