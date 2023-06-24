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Путин: те, кто встал на путь мятежа, ответят и по закону, и перед народом

Ведомости

Те люди, которые встали на путь предательства, готовили мятеж, ответят и по закону, и перед народом, заявил президент России Владимир Путин в своем обращении.

По словам президента, любая внутренняя смута является «смертельной угрозой» для государственности России, «для нас как нации».

«Это удар по России, по нашему народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткими. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание, ответят и перед законом, и перед нашим народом», – сказал Путин.

Глава государства убежден, что «тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию», они ответят за это. Путин призвал людей, которых пытаются «втянуть в это преступление», не совершать «роковую и трагическую, неповторимую ошибку» и прекратить участие в преступных действиях.

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По его словам, Вооруженные силы и другие государственные органы получили необходимые приказы. Путин напомнил, что дополнительные меры антитеррористического характера вводятся сейчас в Москве, Московской области и ряде других регионов. «Будут также предприняты решительные действия по стабилизации ситуации в Ростове-на-Дону. Она остается сложной, фактически заблокирована работа органов гражданского и военного управления», – добавил президент.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее в Кремле рассказали о готовящемся обращении президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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