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Путин заявил о тяжелой борьбе России за свое будущее

Ведомости

Россия ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, против нее направлена вся военная  и информационная машина Запада, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении к россиянам. Глава государства прокомментировал ситуацию вокруг основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, против которого ранее возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

«Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев, против нас направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада, мы боремся за жизнь и безопасность наших людей, за наш суверенитет и независимость», – сказал Путин.

По словам президента, «битва, когда решается судьба народа», требует единения всех сил, единства консолидации и ответственности, а действия, которые раскалывают это единство, – это, по сути, отступничество от своего народа.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем «Вагнера» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее в Кремле рассказали о готовящемся обращении президента.

Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. В министерстве отметили, что бойцов «Вагнера» «обманом втянули в преступную авантюру Пригожина и участию в вооруженном мятеже», и сообщили, что несколько человек уже «осознали свою ошибку» и обратились за помощью «в обеспечении возможности безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации». Помощь им уже оказана, сообщили в Минобороны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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