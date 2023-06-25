В Подмосковье открыли движение по мостам на трассах

В ведомстве ранее сегодня сообщили об открытии движения по мосту через реку Оку на трассе М-5 «Урал», по Щуровскому мосту в Коломне, по мостам через Оку на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Утром 24 июня перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Минтранс Подмосковья просил водителей воздержаться от поездок по этим дорогам.