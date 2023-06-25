В Подмосковье открыли движение по мостам на трассах
Движение по мосту через реку Оку на Каширском шоссе открыто, сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«Движение по мостам в Подмосковье полностью восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Также восстановлено движение автобусных маршрутов», – говорится в сообщении.
В ведомстве ранее сегодня сообщили об открытии движения по мосту через реку Оку на трассе М-5 «Урал», по Щуровскому мосту в Коломне, по мостам через Оку на трассах М-4 «Дон» и М-2 «Крым». Утром 24 июня перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Минтранс Подмосковья просил водителей воздержаться от поездок по этим дорогам.
Ограничения ввели после того, как ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. 23 июня основатель организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря организации, а также анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. В Минобороны эту информацию опровергли, а против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
В итоге вечером 24 июня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. Он объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.