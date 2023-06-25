В Липецке, Воронеже и Ростове возобновили автобусное сообщение
В Липецке автобусное сообщение возобновили по всем направлениям, почти все рейсы выполняются по расписанию, сообщили в пресс-службе правительства региона.
По данным правительства, часть рейсов были отменены перевозчиками. Автобусное сообщение приостанавливали в регионе накануне, 24 июня. Тогда власти заявили, что это связано с передвижением военной техники. В штатном режиме сейчас также работают автовокзалы в Воронеже, рассказали в правительстве Воронежской области. Автобусное сообщение возобновили сегодня и в Ростове-на-Дону.
В Липецкой области также отменили ранее введенные ограничения для автомобилистов, сообщал губернатор региона Игорь Артамонов. Сообщалось, что въезды в Липецк были перекрыты по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское. Жителей региона призвали не покидать дома без необходимости. В оперштабе области также сообщили о приостановке движения по части региональных дорог. Кроме того, утром 24 июня перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Минтранс Подмосковья просил водителей воздержаться от поездок по этим дорогам.
Ограничения ввели после того, как ЧВК «Вагнер» блокировала Ростов-на-Дону и взяла под контроль военные объекты города. 23 июня основатель организации Евгений Пригожин обвинил Минобороны в обстреле лагеря организации, а также анонсировал продвижение военных в сторону Москвы. В Минобороны эту информацию опровергли, а против бизнесмена завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
В итоге вечером 24 июня в Кремле сообщили, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить.