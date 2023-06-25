В Липецке, Воронеже и Ростове возобновили автобусное сообщение

В Липецкой области также отменили ранее введенные ограничения для автомобилистов, сообщал губернатор региона Игорь Артамонов. Сообщалось, что въезды в Липецк были перекрыты по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское. Жителей региона призвали не покидать дома без необходимости. В оперштабе области также сообщили о приостановке движения по части региональных дорог. Кроме того, утром 24 июня перекрывали трассу М-4 «Дон», ведущую от Москвы до Новороссийска, трассу М-5 «Урал» и М-2 «Крым». Минтранс Подмосковья просил водителей воздержаться от поездок по этим дорогам.