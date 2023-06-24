В Липецкой области начали отменять ограничения на передвижение

«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро», – написал он у себя в Telegram-канале.