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Политика

В Липецкой области начали отменять ограничения на передвижение

Ведомости

Власти Липецкой области начинают отмену введенных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро», – написал он у себя в Telegram-канале.

Он также отметил, что сегодня был «непростой день» и поблагодарил своих коллег и жителей региона. «Мы все встали на защиту интересов нашей страны и сделали это с честью и достоинством», – добавил губернатор.

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Глава ЧВК «Вагнер» согласился остановить продвижение техники и вернуть ее в лагеря

Сообщалось, что въезды в Липецк перекрыты по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское. Жителей региона призвали не покидать дома без необходимости. В оперштабе области также сообщили о приостановке движения по части региональных дорог.

Такие меры приняты на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. 23 июня Пригожин обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер». В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ.

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Позже близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о принятии Пригожиным предложения президента Белоруссии остановить движение техники ЧВК вглубь России. Сам Пригожин подтвердил, что движение его военной техники будет приостановлено, бойцы вернутся в полевые лагеря.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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