В Липецкой области начали отменять ограничения на передвижение
Власти Липецкой области начинают отмену введенных ограничений, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
«Введенные сегодня ограничения начинаем отменять. В ближайшее время откроем движение на региональных трассах. Ну а к восстановлению дорожного полотна некоторые районы уже приступили – здесь не сложно, сделаем быстро», – написал он у себя в Telegram-канале.
Он также отметил, что сегодня был «непростой день» и поблагодарил своих коллег и жителей региона. «Мы все встали на защиту интересов нашей страны и сделали это с честью и достоинством», – добавил губернатор.
Сообщалось, что въезды в Липецк перекрыты по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское. Жителей региона призвали не покидать дома без необходимости. В оперштабе области также сообщили о приостановке движения по части региональных дорог.
Такие меры приняты на фоне попытки основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать вооруженный мятеж. 23 июня Пригожин обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер». В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ.
Позже близкий к белорусскому президенту Александру Лукашенко Telegram-канал «Пул Первого» сообщил о принятии Пригожиным предложения президента Белоруссии остановить движение техники ЧВК вглубь России. Сам Пригожин подтвердил, что движение его военной техники будет приостановлено, бойцы вернутся в полевые лагеря.