В мэрии Москвы заявили, что 26 июня останется выходным днем
Понедельник, 26 июня, остается выходным днем в Москве, как до этого заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе мэра.
«В рамках озвученной мэром информации, понедельник – нерабочий день», – сообщили в пресс-службе.
До этого Собянин объявил 26 июня нерабочим днем на фоне «сложной» обстановки в столице. Это было обусловлено попыткой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж.
Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.
При этом в столичном регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции, который был введен ранее днем.