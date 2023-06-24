В мэрии Москвы заявили, что 26 июня останется выходным днем

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.