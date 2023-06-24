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В мэрии Москвы заявили, что 26 июня останется выходным днем

Ведомости

Понедельник, 26 июня, остается выходным днем в Москве, как до этого заявил мэр столицы Сергей Собянин. Об этом «Ведомостям» рассказали в пресс-службе мэра.

«В рамках озвученной мэром информации, понедельник – нерабочий день», – сообщили в пресс-службе.

До этого Собянин объявил 26 июня нерабочим днем на фоне «сложной» обстановки в столице. Это было обусловлено попыткой основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина организовать в стране вооруженный мятеж.

Ранее по теме: Собянин объявил 26 июня выходным днем в Москве

Вечером 24 июня стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.

При этом в столичном регионе продолжает действовать режим контртеррористической операции, который был введен ранее днем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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