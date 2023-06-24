Собянин объявил 26 июня выходным днем в Москве
26 июня будет выходным для большинства жителей Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
При этом следующий понедельник останется рабочим для представителей органов власти, сотрудников предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб. Ситуацию в Москве Собянин охарактеризовал как «сложную».
«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», – заявил мэр.
Он также попросил граждан максимально воздержаться от поездок по городу, допустив перекрытие движения на отдельных дорогах. Все городские службы, подчеркнул Собянин, работают в режиме повышенной готовности.
Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве.
Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил, что действия ЧВК «Вагнер» являются предательством. В Ростове-на-Дону сложная обстановка, «фактически блокирована работа органов гражданского и военного управления». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию», – заявил президент.