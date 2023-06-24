Собянин объявил 26 июня выходным днем в Москве

Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве.