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Собянин объявил 26 июня выходным днем в Москве

Ведомости

26 июня будет выходным для большинства жителей Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

При этом следующий понедельник останется рабочим для представителей органов власти, сотрудников предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса и городских служб. Ситуацию в Москве Собянин охарактеризовал как «сложную».

«В целях минимизации рисков мною в рамках оперативного штаба принято решение объявить понедельник нерабочим днем — за исключением органов власти и предприятий непрерывного цикла, оборонно-промышленного комплекса, городских служб», – заявил мэр.

Он также попросил граждан максимально воздержаться от поездок по городу, допустив перекрытие движения на отдельных дорогах. Все городские службы, подчеркнул Собянин, работают в режиме повышенной готовности.

Ранее по теме: Крашенинников: сложившие оружие участники ЧВК «Вагнер» смогут избежать наказания

Евгений Пригожин 23 июня обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что эта информация не соответствует действительности. После угроз Пригожина ФСБ возбудила уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу по ст. 279 УК РФ. Национальный антитеррористический комитет ввел режим контртеррористической операции в ряде регионов, в том числе в Москве.

Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением, в котором заявил, что действия ЧВК «Вагнер» являются предательством. В Ростове-на-Дону сложная обстановка, «фактически блокирована работа органов гражданского и военного управления». «Тот, кто организовал и готовил военный мятеж, кто поднял оружие на боевых товарищей, – предали Россию», – заявил президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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