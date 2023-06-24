Крашенинников: сложившие оружие участники ЧВК «Вагнер» смогут избежать наказания

«В отношении основателя ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж). Это особо тяжкое преступление. В тех деяниях, которые осуществляются в Ростове-на-Дону, есть признаки этого преступления. При этом есть люди, которые рядом с Пригожиным, – и те из них, кто не запятнает руки кровью и сложит оружие, могут избежать наказания, поскольку они в организации мятежа не участвовали», – сказал Крашенинников.