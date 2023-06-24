Крашенинников: сложившие оружие участники ЧВК «Вагнер» смогут избежать наказания
Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников сказал «Ведомостям», что участники ЧВК «Вагнер», которые сложат оружие, смогут избежать наказания.
«В отношении основателя ЧВК "Вагнер" возбуждено уголовное дело по ст. 279 УК РФ (вооруженный мятеж). Это особо тяжкое преступление. В тех деяниях, которые осуществляются в Ростове-на-Дону, есть признаки этого преступления. При этом есть люди, которые рядом с Пригожиным, – и те из них, кто не запятнает руки кровью и сложит оружие, могут избежать наказания, поскольку они в организации мятежа не участвовали», – сказал Крашенинников.
Поэтому и идут призывы к тому, что «люди, которые сражались за Россию, участвовали в спецоперации, должны прислушаться и при этом могут избежать наказания», добавил он. Одновременно депутат подчеркнул, что это речь идет не об амнистии, поскольку «разная правовая природа действий и последствий».
Несколько российских губернаторов призвали жителей своих регионов, которые участвуют в ЧВК «Вагнер», не подчиняться приказам Пригожина. Такое заявление сделал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. «Призываю наших земляков, несущих службу в рядах ЧВК, не подчиняться преступным приказам Пригожина», – заявил он.
Схожее заявление сделал и губернатор Приморского края Олег Кожемяко. «Я прошу и обращаюсь к бойцам ЧВК "Вагнер", к нашим приморцам, которые сейчас служат в этих отрядах, – одумайтесь. Не совершайте те преступные действия, за которые вам придется раскаиваться. Не идите на поводу тех командиров, кто сделал уже этот отчаянный шаг. Возвращайтесь в свои части, возвращайтесь в свои места дислокации», – заявил Кожемяко.
С таким же заявлением выступил и губернатор Калининградской области Антон Алиханов. «Пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем калининградцам, которые проходят службу в рядах ЧВК «Вагнер». Дорогие друзья, вы должны прекратить выполнять преступные указания вашего руководства и подчиниться приказу верховного главнокомандующего, сложить оружие и перейти в места своей постоянной дислокации», – заявил губернатор.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».