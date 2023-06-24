Газета
Политика

Латвия прекратит выдачу россиянам всех типов виз

Ведомости

Латвия не будет выдавать гражданам России гуманитарные и другие типы виз, не изменятся введенные ранее ограничения на пересечение границы для россиян, заявил в Twitter президент республики Эдгар Ринкевич.

«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, а также не изменятся с 19.09.22. введенные ограничения на пересечение границы для граждан РФ», – написал он.

Ринкевич также сообщил, что Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России и «обменивается информацией с союзниками». По его словам, пограничная охрана была усилена, при этом прямая угроза для страны сейчас отсутствует.

9 сентября 2022 г. Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Затем главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября. 

Ранее по теме: Сунак заявил о намерении обсудить ситуацию в России с союзниками Лондона

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. 

Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных