Латвия прекратит выдачу россиянам всех типов виз
Латвия не будет выдавать гражданам России гуманитарные и другие типы виз, не изменятся введенные ранее ограничения на пересечение границы для россиян, заявил в Twitter президент республики Эдгар Ринкевич.
«В связи с событиями в России Латвия не будет выдавать гуманитарные и другие типы виз, а также не изменятся с 19.09.22. введенные ограничения на пересечение границы для граждан РФ», – написал он.
Ринкевич также сообщил, что Латвия внимательно следит за развитием ситуации в России и «обменивается информацией с союзниками». По его словам, пограничная охрана была усилена, при этом прямая угроза для страны сейчас отсутствует.
9 сентября 2022 г. Совет Евросоюза принял решение полностью приостановить действие соглашения об упрощенном визовом режиме между ЕС и Россией. Затем главы МИД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии согласовали ограничения въезда россиян в Шенгенскую зону через свои сухопутные границы с 19 сентября.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».