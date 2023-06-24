Сунак заявил о намерении обсудить ситуацию в России с союзниками Лондона
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует обсудить в течение дня ситуацию в России с союзниками Лондона. Об этом он заявил в интервью BBC. Сунак призвал, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».
Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу ситуации в стране. По сообщению пресс-службы главы республики, Токаев отметил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране». Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с ним, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления.
В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Позже президент выступил с обращением.