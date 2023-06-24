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Политика

Сунак заявил о намерении обсудить ситуацию в России с союзниками Лондона

Ведомости

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак планирует обсудить в течение дня ситуацию в России с союзниками Лондона. Об этом он заявил в интервью BBC. Сунак призвал, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу ситуации в стране. По сообщению пресс-службы главы республики, Токаев отметил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране». Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с ним, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления.

В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Позже президент выступил с обращением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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