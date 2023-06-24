Сунак заявил о намерении обсудить ситуацию в России с союзниками Лондона

Это происходит на фоне событий, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с ним, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления.