Лавров сообщил о солидарности многих стран с Россией
Министры иностранных дел некоторых стран выразили солидарность с Россией на фоне ситуации 24 июня, когда произошла попытка вооруженного переворота. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью RT.
«Я получил несколько звонков солидарности, в том числе от многих африканских друзей. Поэтому мы исходим из того, что никаких конъюнктурных моментов не может быть привнесено в стратегические отношения между Россией и африканскими нашими партнерами», – сказал он.
Лавров также напомнил, что правительство ЦАР и Мали обращались к ЧВК «Вагнер» с просьбой обеспечить безопасность их руководства в условиях, когда их «просто бросали французы и прочие европейцы, сворачивая там присутствие антитеррористических контингентов и закрывая свои военные базы, которые были призваны подкреплять борьбу с терроризмом».
При этом сейчас по просьбе правительства ЦАР и Мали и соглашению по линии российского руководства в этих странах находятся несколько сотен военнослужащих в качестве инструкторов. «Эта работа, конечно же, будет продолжена», – добавил Лавров.
После событий 24 июня Кремль сообщил о нескольких международных переговорах президента России Владимира Путина. В частности, 26 июня российский лидер провел беседу с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль-Тани, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, а 24 июня – с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Все они выразили поддержку действиям российских властей. Помимо этого, о ситуации в стране Путин рассказал в телефонных переговорах с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана Александром Лукашенко, Касым-Жомартом Токаевым и Шавкатом Мирзиеевым.
В ночь на 24 июня в России была предпринята попытка вооруженного мятежа. Вечером 23 июня в Telegram-канале пресс-службы основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина появились сообщения об ударе по тыловым лагерям компании. В Минобороны сразу опровергли эту информацию, назвав ее провокацией. Тем же вечером ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Пригожина по статье о вооруженном мятеже.
На следующий день, 24 июня, с видеообращением выступил президент России Владимир Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен сегодня, 26 июня. В связи с этим регионы 24 июня начали отменять массовые мероприятия и вводить ограничения на дорогах. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин призвал меньше передвигаться по городу. Тогда же в Липецке было приостановлено автобусное сообщение и перекрыты въезды в город по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское для автомобилистов. Аналогичные меры вводились в Воронежской области и в Ростове-на-Дону. Сейчас все они отменены.
24 июня «Вагнер» успел блокировать Ростов-на-Дону и взять под контроль военные объекты города. Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с основателем ЧВК. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена было решено прекратить. Однако 26 июня «РИА Новости», «Интерфакс», «Коммерсантъ» и ТАСС со ссылкой на источники сообщили, что уголовное дело об организации военного мятежа в отношении Пригожина пока не прекращено.