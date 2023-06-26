Лавров сообщил о солидарности многих стран с Россией

На следующий день, 24 июня, с видеообращением выступил президент России Владимир Путин, который назвал мятеж внутренним предательством и «ударом в спину» стране. В Москве, Московской и Воронежской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО), который был отменен сегодня, 26 июня. В связи с этим регионы 24 июня начали отменять массовые мероприятия и вводить ограничения на дорогах. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин призвал меньше передвигаться по городу. Тогда же в Липецке было приостановлено автобусное сообщение и перекрыты въезды в город по направлениям Чаплыгинское и Лебедянское для автомобилистов. Аналогичные меры вводились в Воронежской области и в Ростове-на-Дону. Сейчас все они отменены.