Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль Ростов-на-Дону и военные объекты в городе и сообщил о планах дойти до Москвы. Перед этим вечером 23 июня он заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». В связи с этим в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.