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Путин поговорил по телефону с президентом Ирана

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

«Президент Ирана выразил полную поддержку российского руководства в связи с событиями 24 июня», – говорится в сообщении.

Также лидеры России и Ирана обсудили сотрудничество в области торговли, энергетики и транспорта. Президенты затронули вопросы стабильности в Закавказье и сирийское урегулирование, уточнили в Кремле, добавив, что стороны договорились продолжить личные контакты.

В ходе телефонного разговора Путин поздравил народ Ирана с наступающим праздником Курбан-байрам.

Ранее 26 июня в Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль-Тани. В ходе беседы катарский лидер также выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня.

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24 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин взял под контроль Ростов-на-Дону и военные объекты в городе и сообщил о планах дойти до Москвы. Перед этим вечером 23 июня он заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». В связи с этим в отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа.

К вечеру 24 июня стало известно о переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко с Пригожиным, после которых основатель ЧВК заявил о возвращении в боевые лагеря. Также сообщалось, что дело против Пригожина решено прекратить.

Во время этих событий Путин провел телефонные переговоры с лидерами других государств, в том числе Казахстана, Узбекистана и Турции. О контактах по ситуации в России заявили и на Западе – Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что президент США Джо Байден обсудил попытку мятежа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер, в свою очередь, до этого заявил, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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