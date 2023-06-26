Мишустин заявил о необходимости консолидации общества из-за ситуации с ЧВК «Вагнер»
Члены правительства во время попытки военного мятежа на выходных находились на своих рабочих местах, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«В эти дни страна столкнулась с очередным вызовом. Была совершена попытка дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России. Члены правительства находились на своих рабочих местах, под руководством президента действовали четко, слаженно, на всех уровнях сохраняли стабильную ситуацию», – сообщил премьер (цитата по «Интерфаксу»).
Мишустин назвал главным в этих условиях обеспечение суверенитета и независимости нашей страны, а также безопасности и благополучия граждан. Он отметил, что для этого «особенно важна консолидация всего общества», и подчеркнул, что нужно действовать «вместе одной командой и сохранять единство всех сил, сплотившись вокруг президента».
24 июня в пресс-службе кабинета министров сообщили «Ведомостям», что премьер находился на рабочем месте, где проводил совещания с членами правительства. Тогда же, по словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на рабочем месте в Кремле находился сам глава государства Владимир Путин.
За день до этого, 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». На следующее утро 24 июня «Вагнер» взял под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, после чего ЧВК начала продвижение в сторону Москвы.
Вечером того же дня Пригожин сообщил об остановке движения на Москву. В Кремле сообщили, что в переговорах по разрешению ситуации с основателем ЧВК участвовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Песков также заявил, что в результате была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.