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Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль-Тани, сообщили в пресс-службе Кремля.

«Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня», – говорится в сообщении. Помимо этого стороны отметили «высокий уровень российско-катарского сотрудничества» и подтвердили «взаимную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах».

22 июня в Москве состоялась встреча Путина и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль-Тани, где стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в области торговли, продовольственной безопасности и энергетики, а также события украинского кризиса.

На следующий день, вечером 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». Уже утром 24 июня ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, после чего начала продвижение в сторону Москвы.

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В ФСБ России возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина, однако после разрешения ситуации по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко дело против основателя ЧВК было решено прекратить.

Во время событий выходных Путин также провел телефонные переговоры с лидерами Казахстана, Узбекистана и Турции. О контактах по ситуации в России заявили и на Западе – Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что президент США Джо Байден обсудил попытку мятежа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер, в свою очередь, до этого заявил, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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