Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с эмиром Катара Тамимом Бен Хамадом Аль-Тани, сообщили в пресс-службе Кремля.
«Катарский лидер выразил поддержку действий российского руководства в связи с событиями 24 июня», – говорится в сообщении. Помимо этого стороны отметили «высокий уровень российско-катарского сотрудничества» и подтвердили «взаимную заинтересованность в его дальнейшем укреплении в различных сферах».
22 июня в Москве состоялась встреча Путина и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль-Тани, где стороны обсудили вопросы развития двусторонних отношений в области торговли, продовольственной безопасности и энергетики, а также события украинского кризиса.
На следующий день, вечером 23 июня, основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». Уже утром 24 июня ЧВК взяла под контроль военные объекты Ростова-на-Дону, после чего начала продвижение в сторону Москвы.
В ФСБ России возбудили уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина, однако после разрешения ситуации по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко дело против основателя ЧВК было решено прекратить.
Во время событий выходных Путин также провел телефонные переговоры с лидерами Казахстана, Узбекистана и Турции. О контактах по ситуации в России заявили и на Западе – Белый дом в своем пресс-релизе сообщил, что президент США Джо Байден обсудил попытку мятежа с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Британский премьер, в свою очередь, до этого заявил, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».