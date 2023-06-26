Столтенберг назвал «внутренним делом России» ситуацию с ЧВК «Вагнер»
Произошедшие события с ЧВК «Вагнер» являются «внутренним делом России», считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«События выходных – это внутреннее дело России», – сказал генсек на пресс-конференции в Вильнюсе (цитата по Reuters). По его словам, это демонстрация «большой стратегической ошибки», которая была совершена после присоединения Крыма к России и начала военной операции на Украине.
На пресс-конференции Столтенберг традиционно заявил о продолжении поддержки Украины со стороны НАТО.
25 июня похожее заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен. Отвечая на вопрос о том, может ли случившееся в РФ представлять угрозу для властей США, он заявил, что «не хочет спекулировать об этом», и подчеркнул, что это является внутренним делом России.
Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». После этого ЧВК блокировала Ростов-на-Дону, где взяла под контроль военные объекты города, а также анонсировала продвижение военных в сторону Москвы.
Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Однако после разрешения ситуации по результатам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко дело против основателя ЧВК «Вагнер» было решено прекратить.