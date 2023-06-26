Столтенберг назвал «внутренним делом России» ситуацию с ЧВК «Вагнер»

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и обвинил в этом армию. В Минобороны назвали эти сообщения ложными и «информационной провокацией». После этого ЧВК блокировала Ростов-на-Дону, где взяла под контроль военные объекты города, а также анонсировала продвижение военных в сторону Москвы.