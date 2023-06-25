Блинкен назвал события вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России

Таким образом госсекретарь ответил на вопрос, может ли, по мнению Вашингтона, случившееся в РФ представлять угрозу для ее властей. ТАСС также пишет, что Блинкен ответил на вопрос о контактах двух стран по вопросу обеспечения ядерной безопасности. Он заявил, что не будет «вдаваться в детали дипломатических коммуникаций» с Москвой, но в США, по его словам, всегда следят ситуацией в случае «нестабильности в крупных государствах, особенно обладающих ядерным оружием».