Блинкен назвал события вокруг ЧВК «Вагнер» внутренним делом России
События в России вокруг ЧВК «Вагнер» являются внутренним российским делом, заявил в эфире CNN в госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Я не хочу спекулировать об этом. Во-первых, это является внутренним делом России», – сказал Блинкен (цитата по «РИА Новости»).
Таким образом госсекретарь ответил на вопрос, может ли, по мнению Вашингтона, случившееся в РФ представлять угрозу для ее властей. ТАСС также пишет, что Блинкен ответил на вопрос о контактах двух стран по вопросу обеспечения ядерной безопасности. Он заявил, что не будет «вдаваться в детали дипломатических коммуникаций» с Москвой, но в США, по его словам, всегда следят ситуацией в случае «нестабильности в крупных государствах, особенно обладающих ядерным оружием».
Блинкен добавил, что американская и российская ядерные позиции не изменились в результате кризиса.
Вечером 23 июня глава ЧВК Евгений Пригожин заявил о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании, обвинив в этом Минобороны. В военном ведомстве заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.