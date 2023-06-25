СМИ: разведка США знала о планах Пригожина
Разведывательные службы США получили информацию о том, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин готовится организовать военный мятеж, еще в середине июня. Об этом со ссылкой на американских чиновников сообщила газета The Washington Post.
По данным WP, разведка срочно проинформировала о планах Пригожина Белый дом, Пентагон и другие правительственные учреждения, чтобы они «не были застигнуты врасплох». При этом точные сроки и планы главы ЧВК не были известны, хотя «сигналов» было достаточно.
По словам официальных лиц, главным опасением была угроза нестабильности, которая могла возникнуть в результате «гражданской войны» в России. В США считают, что толчком Пригожина для совершения попытки мятежа стал приказ российского Минобороны, согласно которому все добровольческие отряды должны подписывать контракты с военным ведомством. Спецслужбы США также считают, что президента России Владимира Путина предупредили о том, что Пригожин «что-то замышляет».
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с главой ЧВК, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Затем «Вагнер» блокировал Ростов-на-Дону и взял под контроль военные объекты города. Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. На фоне ситуации вокруг ЧВК «Вагнер» власти российских регионов начали вводить ограничения на передвижение и отменять массовые мероприятия. В Москве, Московской и Воронежской областях ввели режим КТО.
Вечером 24 июня в Кремле сообщили о достигнутых договоренностях с Пригожиным. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел с ним переговоры, Пригожин согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря. Уголовное дело против бизнесмена решено прекратить.