Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании происходящее в России, говорится в пресс-релизе Белого дома.
Уточняется, что американский президент провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.
Ранее о намерении обсудить ситуацию с попыткой военного мятежа в России заявил британский премьер Риши Сунак в интервью BBC. Помимо этого он призвал, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».
Президент России Владимир Путин днем 24 июня провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу ситуации в стране. По сообщению пресс-службы главы республики, Токаев отметил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране». Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина.
Путин в своем видеообращении заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».