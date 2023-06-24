Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании

Президент России Владимир Путин днем 24 июня провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу ситуации в стране. По сообщению пресс-службы главы республики, Токаев отметил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране». Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.