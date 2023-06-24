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Байден обсудил ситуацию в России с лидерами Франции, Германии и Великобритании

Ведомости

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами Франции, Германии и Великобритании происходящее в России, говорится в пресс-релизе Белого дома.

Уточняется, что американский президент провел переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком.

Ранее о намерении обсудить ситуацию с попыткой военного мятежа в России заявил британский премьер Риши Сунак в интервью BBC. Помимо этого он призвал, чтобы «все стороны проявили ответственность и защитили жизни гражданских лиц».

Президент России Владимир Путин днем 24 июня провел телефонный разговор со своим коллегой из Казахстана Касым-Жомартом Токаевым по поводу ситуации в стране. По сообщению пресс-службы главы республики, Токаев отметил, что «конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране». Кроме того, Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее по теме: Путин рассказал Эрдогану о попытке вооруженного мятежа в России

Вечером 23 июня Евгений Пригожин обвинил армию в обстреле лагеря ЧВК «Вагнер», основателем которой он является. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. 

Путин в своем видеообращении заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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