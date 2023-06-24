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Путин рассказал Эрдогану о попытке вооруженного мятежа в России

Ведомости

Президенты России и Турции провели 24 июня телефонный разговор, Владимир Путин рассказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

В Кремле уточнили, что разговор глав государств состоялся по инициативе турецкой стороны.

«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», – говорится в сообщении.

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По данным Кремля, Путин сегодня также пообщался с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана и проинформировал их о ситуации в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил, что происходящие в РФ события – это ее внутреннее дело, сообщала пресс-служба главы республики. 

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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