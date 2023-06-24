Путин рассказал Эрдогану о попытке вооруженного мятежа в России
Президенты России и Турции провели 24 июня телефонный разговор, Владимир Путин рассказал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В Кремле уточнили, что разговор глав государств состоялся по инициативе турецкой стороны.
«Президент России проинформировал об обстановке в стране в связи с попыткой вооруженного мятежа. Президент Турецкой республики выразил полную поддержку шагам российского руководства», – говорится в сообщении.
По данным Кремля, Путин сегодня также пообщался с президентами Белоруссии, Казахстана и Узбекистана и проинформировал их о ситуации в стране. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в частности, заявил, что происходящие в РФ события – это ее внутреннее дело, сообщала пресс-служба главы республики.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.