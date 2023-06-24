Путин рассказал Токаеву о происходящем в России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным, тот проинформировал Токаева о ситуации в стране, сообщает пресс-служба главы республики.
Токаев в разговоре с Путиным заявил, что происходящие в РФ события – это ее внутреннее дело. «Конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране. Это является основой безопасности общества и его успешного развития», – говорится в сообщении пресс-службы.
Российский президент, как отмечается, поблагодарил Токаева за «проявленное понимание Казахстаном сложившейся ситуации в Российской Федерации». Ранее сегодня Путин созвонился с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
Ранее сегодня президент РФ в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем Евгением Пригожиным выступил с обращением к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил (ВС), правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.