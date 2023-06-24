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Нарышкин заявил о неудавшейся попытке «разжечь огонь» гражданской войны

Ведомости

Попытка раскачать российское общество и «разжечь огонь братоубийственной гражданской войны» провалилась, страна продолжает борьбу за свое будущее, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России, председатель Российского исторического общества (РИО) Сергей Нарышкин. Его заявление опубликовала пресс-служба РИО.

Нарышкин прокомментировал события вокруг ЧВК «Вагнер» и его основателя Евгения Пригожина, против которого возбуждено уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Председатель РИО заявил, что члены общества «с тревогой» восприняли последние известия из Ростова-на-Дону. 

«Попытка вооруженного мятежа, предательства, предпринятая за спиной сражающейся Армии, – самое страшное, не оправдываемое никакими былыми заслугами, преступление. Нашим врагам никогда не удавалось победить Россию силой оружия, поэтому они делали ставку на то, чтобы расколоть нашу страну изнутри», – заявил Нарышкин. 

Не называя фамилию Пригожина, глава СВР со ссылкой на опыт 1917 г. указал, что «непомерные личные амбиции и политическая слепота, беспринципность и эгоистичное желание сводить счеты» всегда влекли за собой «непоправимые, ужасные последствия». Сейчас, по его словам, понятно, что «попытка раскачать общество, пробудить в нем самые темные устремления, разжечь огонь братоубийственной Гражданской войны – провалилась», а россияне показали гражданскую зрелость и способность отличить правду от лжи. РИО также призвало граждан РФ объединиться вокруг президента Владимира Путина и поддержать армию, которая «сдерживает натиск врага».

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На фоне заявлений главы ЧВК «Вагнер» власти Ростовской, Воронежской, Липецкой, Курской областей, а также Москвы и Подмосковья сообщили о проведении антитеррористических мероприятий, в некоторых регионах – об отмене массовых мероприятий.

Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. 

Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и специальных служб, «к бойцам и командирам, которые сейчас сражаются на своих боевых позициях». Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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