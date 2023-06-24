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Губернатор Курской области призвал Пригожина сложить оружие

Ведомости

Губернатор Курской области Роман Старовойт призвал основателя ЧВК «Вагнер» сложить оружие и «не допустить развития внутреннего конфликта в стране». Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

«Курская область тесно сотрудничала с ЧВК "Вагнер" по подготовке бойцов добровольных народных дружин нашего региона и я сам прошел эту подготовку. После открытого мятежа многие советуют вычеркнуть и удалить все упоминания про это из соцсетей администрации региона, но я не буду этого делать», – говорится в сообщении.

По его словам, «амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов». Губернатор призвал Пригожина отказаться «от его планов, сложить оружие и не допустить развития внутреннего конфликта в стране».

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Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». Сообщалось, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. 

Президент РФ Владимир Путин в связи с ситуацией с ЧВК «Вагнер» и ее основателем обратился к гражданам России, к личному составу Вооруженных сил, правоохранительных органов и спецслужб. Он заявил, что все, кто готовил вооруженный мятеж, «встал на путь шантажа и террористических методов», понесут наказание – «ответят и перед законом, и перед нашим народом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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