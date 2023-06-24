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Политика

В Свердловской области ввели режим повышенной готовности

Ведомости

На территории Свердловской области введен режим повышенной готовности, указ об этом 24 июня подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики области.

В сообщении отмечается, что министерствам и ведомствам, муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.

Режим повышенной готовности предполагает в том числе непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование о них населения, формирование оперативных групп, проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.

Ранее власти Москвы, Московской и Воронежской областей на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер» объявили о введении режима контртеррористической операции (КТО) в этих регионах.

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Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации. 

Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он заявил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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