В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
На территории Свердловской области введен режим повышенной готовности, указ об этом 24 июня подписал губернатор региона Евгений Куйвашев, сообщается в Telegram-канале департамента информационной политики области.
В сообщении отмечается, что министерствам и ведомствам, муниципальным администрациям региона, в чьи полномочия входит решение вопросов защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, необходимо обеспечить выполнение соответствующих мероприятий.
Режим повышенной готовности предполагает в том числе непрерывный сбор, обработку и передачу органам управления и силам Свердловской подсистемы РСЧС данных о прогнозируемых ЧС, информирование о них населения, формирование оперативных групп, проведение при необходимости эвакуационных мероприятий.
Ранее власти Москвы, Московской и Воронежской областей на фоне событий вокруг ЧВК «Вагнер» объявили о введении режима контртеррористической операции (КТО) в этих регионах.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Позже президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он заявил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».