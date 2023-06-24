Собянин призвал москвичей доверять только официальным источникам информации
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг перекрытие движения на въездах и выездах из столицы. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
«Поступает много сообщений о перекрытиях движения на въездах и выездах из города. Эта информация не соответствует действительности. В связи с усилением мер по проведению проверочных мероприятий могут возникать затруднения с движением транспорта. Никаких ограничений на въезд и выезд из города нет», – написал мэр.
Собянин попросил доверять только официальным источникам и призвал сохранять спокойствие. «Как подчеркнул в своем обращении президент, наша сила сегодня – в нашем единстве и консолидации общества», – добавил он.
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Сегодня Минобороны призвало бойцов ЧВК «Вагнер» «проявить благоразумие» и связаться с министерством или правоохранительными органами, чтобы безопасно вернуться в пункты постоянной дислокации.
Позже президент выступил с обращением, где назвал происходящее «ударом по России, по нашему народу». Он также отметил, что те, кто «сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание».