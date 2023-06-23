Владимир Путин обсудил с премьером Катара энергетику, конфликт в Сирии и на Украине

Владимир Путин обсудил с премьером Катара энергетику, конфликт в Сирии и на УкраинеМосква и Доха договорились реализовать совместные проекты на сумму свыше $1,9 млрд
Президент Владимир Путин 22 июня в Москве принял премьер-министра и министра иностранных дел Катара Мухаммеда бен Абдель Рахмана Аль-Тани. Согласно сайту Кремля, были обсуждены вопросы развития двусторонних отношений в области торговли, продовольственной безопасности и энергетики, а также последние события украинского кризиса. С российской стороны в переговорах участвовали также министр иностранных дел Сергей Лавров, председатель российско-катарской межправкомиссии вице-премьер Александр Новак и председатель правления «Роснефти» Игорь Сечин, говорится на официальном сайте Кремля.
Путин поблагодарил Аль-Тани за участие катарской делегации в Петербургском экономическом форуме, который прошел с 14 по 17 июня. «В настоящее время показатели двусторонней торговли относительно невелики в абсолютных величинах, но налицо солидный, еще не раскрытый потенциал роста. Мы рассчитываем, что выработкой эффективных предложений по его реализации займется межправкомиссия», – заявил президент. Премьер Катара поблагодарил за прием и вручил президенту послание эмира Катара Тамима бен Хамада Аль-Тани. Перед поездкой арабского чиновника в Россию Катарское информационное агентство (QNA) сообщило, что в ходе переговоров Мухаммед Аль-Тани подчеркнет позицию Дохи по украинскому кризису, которая заключается в поддержке всех международных усилий по его урегулированию мирным путем диалога и дипломатическими средствами.