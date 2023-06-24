Песков: Пригожин переедет в Белоруссию, его уголовное дело будет прекращено
Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по договоренности с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
По итогам переговоров была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.
Представитель Кремля уточнил, что бойцы ЧВК, которые не приняли участия в попытке организации вооруженного мятежа, смогут заключить контракт с Министерством обороны. Остальные преследоваться по закону не будут.
«Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня почему именно президент Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия», – рассказал Песков.
«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – добавил представитель Кремля.
Вечером 24 июня сообщалось, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.