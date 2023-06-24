Песков: Пригожин переедет в Белоруссию, его уголовное дело будет прекращено

«Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня почему именно президент Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия», – рассказал Песков.