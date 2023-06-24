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Песков: Пригожин переедет в Белоруссию, его уголовное дело будет прекращено

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным по договоренности с президентом России Владимиром Путиным, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По итогам переговоров была достигнута договоренность о том, что уголовное дело, возбужденное в отношении Пригожина, будет прекращено, а сам он переедет в Белоруссию.

Представитель Кремля уточнил, что бойцы ЧВК, которые не приняли участия в попытке организации вооруженного мятежа, смогут заключить контракт с Министерством обороны. Остальные преследоваться по закону не будут.

«Два президента действительно условились о том, что президент Лукашенко будет оказывать посреднические усилия по урегулированию ситуации. Мы высоко ценим эту готовность. Вы наверняка спросите меня почему именно президент Лукашенко? Дело в том, что Александр Григорьевич давно лично знаком с Пригожиным, около 20 лет. И это было его личное инициативное предложение, которое было согласовано с президентом Путиным. Мы признательны президенту Белоруссии за эти усилия», – рассказал Песков.

«Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, – это слово президента России», – добавил представитель Кремля.

Ранее по теме: Лукашенко провел переговоры по деэскалации с Пригожиным

Вечером 24 июня сообщалось, что Лукашенко провел переговоры с Пригожиным, в результате чего последний согласился принять меры для деэскалации обстановки. В частности, основатель ЧВК объявил о возвращении бойцов и техники в полевые лагеря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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