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Политика

Мишустин проводит совещания с членами правительства в Москве

Ведомости

Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещания с членами правительства, сообщили в пресс-службе кабинета министров «Ведомостям». В частности, встреча проводится по реализации поручений по развитию авиаотрасли в Казани.

На рабочем месте также находится президент России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сейчас он работает в Кремле.

24 июня в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении.

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Позже министерство транспорта Московской области сообщило об ограничениях движения на трассах «Дон», «Урал» и «Крым». До этого в министерстве призвали водителей воздержаться от поездок по трассам «Дон» и «Крым» и сообщили о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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