Мишустин проводит совещания с членами правительства в Москве

24 июня в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении.