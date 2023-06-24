Мишустин проводит совещания с членами правительства в Москве
Премьер-министр России Михаил Мишустин проводит совещания с членами правительства, сообщили в пресс-службе кабинета министров «Ведомостям». В частности, встреча проводится по реализации поручений по развитию авиаотрасли в Казани.
На рабочем месте также находится президент России Владимир Путин. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, сейчас он работает в Кремле.
24 июня в Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции (КТО). Губернатор региона Андрей Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении.
Позже министерство транспорта Московской области сообщило об ограничениях движения на трассах «Дон», «Урал» и «Крым». До этого в министерстве призвали водителей воздержаться от поездок по трассам «Дон» и «Крым» и сообщили о перекрытии моста через Оку на Симферопольском шоссе в районе Серпухова.