В Москве и Подмосковье ввели режим контртеррористической операции
В Москве и Московской области ввели режим контртеррористической операции, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет России (НАК).
«В целях пресечения возможных террористических актов на территории города Москвы и Московской области введен режим контртеррористической операции», – говорится в сообщении информационного центра НАК.
Ранее сегодня мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщили о проведении в регионе антитеррористических мероприятий и усилении контроля на дорогах. Воробьев предупредил, что на дорогах в южном направлении могут быть дополнительные проверки, в связи с чем попросил воздержаться от поездок на автомобилях в этом направлении, «в первую очередь за пределы региона».
Вечером 23 июня в соцсетях, связанных с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, от его лица было заявлено о ракетном ударе по одному из тыловых лагерей военной компании и распространены другие заявления. В Минобороны заявили, что сообщения об ударах по бойцам ЧВК «Вагнер» не соответствуют действительности и являются «информационной провокацией». В Генпрокуратуре сообщили, что Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело об организации вооруженного мятежа в отношении Пригожина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о происходящем. Позднее в Кремле рассказали о готовящемся обращении президента.